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アガット　agate リング
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アガット　agate リング

agete

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アガット　agate リング
アガット　agate リング
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商品の詳細

アガットのリングです。
◯サイズ→9号
◯K10
◯2021年11月頃アガット公式サイトで購入し、複数回使用しました。
◯使用した上での小さな傷があります。気にされる方はご遠慮ください。

#アガット
#agate
#リング




商品の説明

K10ルビーチェーンリング
K10ルビーチェーンリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10ダイヤモンドリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10ダイヤモンドリング
Engagement Ring(婚約指輪) | Bridal | アガット ジュエリー | agete
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＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10エメラルドリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10エメラルドリング
K10トルマリンリング
K10トルマリンリング
K18ダイヤモンドリング
K18ダイヤモンドリング
【15号】＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10オパールリング
【15号】＜2023 Harry Potter Collaboration＞K10オパールリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバーダイヤモンドリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバーダイヤモンドリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバー・K10クォーツ×ガーネットリング
＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバー・K10クォーツ×ガーネットリング
Wedding Ring(結婚指輪) | Bridal | アガット ジュエリー | agete
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＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバー・K10シトリン×シェルリング
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シルバーサファイアリング
シルバーサファイアリング
Engagement Ring(婚約指輪) | Bridal | アガット ジュエリー | agete
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＜2023 Harry Potter Collaboration＞シルバーダイヤモンドリング
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ageteアガット ピンキーリング | tradexautomotive.com
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