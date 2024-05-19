hirotaka ヒロタカ ダイヤモンド バー ピアス 新品

商品の詳細

ヒロタカのダイヤモンドバーピアス。



人気の商品です！





〈Hirotaka（ヒロタカ）〉

2010年にニューヨーク・ソーホーの小さなトランクショーから始まり、口コミで人気に火がついたブランド。

ミニマルでエッジの効いたコレクションは日本国内の職人たちによってすべてハンドメイドされています。



ロンハーマン、エストネーション、トゥモローランドなどで取り扱いの人気ブランドです。

イヤリング、イヤーカフ、リングなども。

drawer.marni.togaシャルロットシェネ、CHARLOTTECHESNAISなども出品中。