J.W.ANDERSON コート（その他） レディース - その他

商品の詳細

【ブランド】J.W.ANDERSON（ジェイダブリュアンダーソン）

【アイテム】コート（その他）

【タイプ】レディース

【商品番号】2200272821022r20221108

【コンディション】ランク：B

【カラー】ベージュ

【サイズ】6(S位)

【実寸(cm)】身幅:44cm,裄丈:79cm,着丈:89cm

【付属品】ウエストベルト

【素材】指定外繊維(ヘンプ)100%

【原産国】イタリア

【その他詳細】

シーズン：春夏

ポケット：あり外ポケット:2

透け感：なし

生地の厚さ：普通

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢：なし

開閉：無し

柄：無地





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【商品コード】2138422O0014



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