J.W.ANDERSON コート（その他） レディース - その他

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J.W.ANDERSON コート（その他） レディース
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￥18955税込
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商品の詳細
【ブランド】J.W.ANDERSON（ジェイダブリュアンダーソン）
【アイテム】コート（その他）
【タイプ】レディース
【商品番号】2200272821022r20221108
【コンディション】ランク：B
【カラー】ベージュ
【サイズ】6(S位)
【実寸(cm)】身幅:44cm,裄丈:79cm,着丈:89cm
【付属品】ウエストベルト
【素材】指定外繊維(ヘンプ)100%
【原産国】イタリア
【その他詳細】
シーズン：春夏
ポケット：あり外ポケット:2
透け感：なし
生地の厚さ：普通
裏地：なし
伸縮性：なし
光沢：なし
開閉：無し
柄：無地
※商品は複数サイトで共有している為システムで在庫調整を行っておりますが、ずれが生じ欠品となる場合もございます。
【商品コード】2138422O0014
こちらの商品はラクマ公式パートナーのRAGTAGによって出品されています。
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【タイプ】レディース
【商品番号】2200272821022r20221108
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【カラー】ベージュ
【サイズ】6(S位)
【実寸(cm)】身幅:44cm,裄丈:79cm,着丈:89cm
【付属品】ウエストベルト
【素材】指定外繊維(ヘンプ)100%
【原産国】イタリア
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シーズン：春夏
ポケット：あり外ポケット:2
透け感：なし
生地の厚さ：普通
裏地：なし
伸縮性：なし
光沢：なし
開閉：無し
柄：無地
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商品の説明
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