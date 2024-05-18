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ノースフェイス　バルトロライトジャケット ノベルティ　　Mサイズ

THE NORTH FACE

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ノースフェイス　バルトロライトジャケット ノベルティ　　Mサイズ
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商品の詳細

★新品・未開封★
★正規品保証！領収書つけます★

2020年10月に購入したばかりの、ピッカピカの新品です。

ノースフェイス
NoveltyBaltroLightJacket
ノベルティバルトロライトジャケット
商品型番：ND91951

サイズ　M
カラー　WDウッドランドカモ
購入店　好日山荘

『商品説明』
真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子®ダウンを封入。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には30デニールのGORE-TEXINFINIUM™PRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。

#ノースフェイス
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#バルトロライト
#カモフラ
#ゴアテックス
#ND91950



商品の説明

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