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ケイトスペード ショルダーバッグ ブラック Kate Spade 2WAY 斜めがけ
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￥2886税込
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商品の詳細
[管理番号]1803170040008-0
[ブランド]ケイトスペード（KateSpade）
[対象]レディース
[カラー]ブラック
[モデル]2WAY
[ライン]斜めがけ
[サイズ]
W約27cmxH約27cmxD約6cm
ショルダー：約105～113cm
[仕様]
開閉式：スナップボタン
内側：オープンポケットx2、ファスナーポケットx1
[付属品]保存袋
[商品説明]
☆ショルダーは長さ調節可能なので、その日の気分でお好きなスタイルを楽しめます♪
★商品画像はデジタルカメラで撮影しておりますのでモニターやインターネット環境の違いにより、多少色合いが違うことがございます。何卒ご容赦願います。
[外側]
表面：小キズ、スレ
ハンドル・ストラップ：キズ、スレ
コーナー：スレ
外側コンディション詳細：表面やショルダー部分にスレや剥げあります（画像5～7枚目参照）
[内側・その他]
金具部分：小キズ、スレ、剥がれ
内側コンディション詳細：金具部分に小キズやスレがあります
こちらの商品はラクマ公式パートナーのPawnshop-MATSUIによって出品されています。
#ケイトスペード
#2WAY
#斜めがけ
#ショルダーバッグ
#ブラック
[ブランド]ケイトスペード（KateSpade）
[対象]レディース
[カラー]ブラック
[モデル]2WAY
[ライン]斜めがけ
[サイズ]
W約27cmxH約27cmxD約6cm
ショルダー：約105～113cm
[仕様]
開閉式：スナップボタン
内側：オープンポケットx2、ファスナーポケットx1
[付属品]保存袋
[商品説明]
☆ショルダーは長さ調節可能なので、その日の気分でお好きなスタイルを楽しめます♪
★商品画像はデジタルカメラで撮影しておりますのでモニターやインターネット環境の違いにより、多少色合いが違うことがございます。何卒ご容赦願います。
[外側]
表面：小キズ、スレ
ハンドル・ストラップ：キズ、スレ
コーナー：スレ
外側コンディション詳細：表面やショルダー部分にスレや剥げあります（画像5～7枚目参照）
[内側・その他]
金具部分：小キズ、スレ、剥がれ
内側コンディション詳細：金具部分に小キズやスレがあります
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商品の説明
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