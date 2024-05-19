ケイトスペード ショルダーバッグ ブラック Kate Spade 2WAY 斜めがけ ...

商品の詳細

[管理番号]1803170040008-0

[ブランド]ケイトスペード（KateSpade）

[対象]レディース

[カラー]ブラック

[モデル]2WAY

[ライン]斜めがけ

[サイズ]

W約27cmxH約27cmxD約6cm

ショルダー：約105～113cm

[仕様]

開閉式：スナップボタン

内側：オープンポケットx2、ファスナーポケットx1

[付属品]保存袋

[商品説明]

☆ショルダーは長さ調節可能なので、その日の気分でお好きなスタイルを楽しめます♪



★商品画像はデジタルカメラで撮影しておりますのでモニターやインターネット環境の違いにより、多少色合いが違うことがございます。何卒ご容赦願います。

[外側]

表面：小キズ、スレ

ハンドル・ストラップ：キズ、スレ

コーナー：スレ



外側コンディション詳細：表面やショルダー部分にスレや剥げあります（画像5～7枚目参照）

[内側・その他]



金具部分：小キズ、スレ、剥がれ



内側コンディション詳細：金具部分に小キズやスレがあります

こちらの商品はラクマ公式パートナーのPawnshop-MATSUIによって出品されています。



#ケイトスペード

#2WAY

#斜めがけ

#ショルダーバッグ

#ブラック