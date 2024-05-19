平和屋-こころ店■綴れ　八寸名古屋帯　霞取り亀甲文　金銀糸　正絹　逸品　B-cy5018

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Yoften

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ353cm幅30cm程

■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は締めてはおりますが

特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。






商品の説明

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