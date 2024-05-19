平和屋-こころ店■綴れ　八寸名古屋帯　霞取り亀甲文　金銀糸　正絹　逸品　B-cy5018

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





長さ353cm幅30cm程



■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は締めてはおりますが



特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



