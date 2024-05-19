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平和屋-こころ店■綴れ 八寸名古屋帯 霞取り亀甲文 金銀糸 正絹 逸品 B-cy5018
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ353cm幅30cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は締めてはおりますが
特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■綴れ 八寸名古屋帯 霞取り亀甲文 金銀糸 正絹 逸品 B-cy5018
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平和屋-こころ店■綴れ 八寸名古屋帯 霞取り亀甲文 金銀糸 正絹 逸品 B-cy5018 | フリマアプリ ラクマ
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