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高橋海人 ちょっこりさん
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商品の詳細
King\u0026Prince髙橋海人くんのちょっこりさんです。
新品未使用未開封ですが、素人保管なので神経質な方は購入お控えください。
発送方法は普通郵便を予定しております。
プチプチに包んで発送させていただきます。
仕事の関係で配送までに1週間頂く場合がございます。
他メンバーのちょっこりさん出品は致しません。
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商品の説明
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