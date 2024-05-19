高橋海人 ちょっこりさん

商品の詳細

King\u0026Prince髙橋海人くんのちょっこりさんです。

新品未使用未開封ですが、素人保管なので神経質な方は購入お控えください。



発送方法は普通郵便を予定しております。

プチプチに包んで発送させていただきます。



仕事の関係で配送までに1週間頂く場合がございます。



他メンバーのちょっこりさん出品は致しません。