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AIR JORDAN 11 RETRO コンコルド

NIKE

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商品の詳細

AIRJORDAN11RETROコンコルド

size　26.5
color　white/black-CONCORD

新品未使用品でBEAMSにて購入してます。

よろしくお願いいたします。値下げ不可とさせていただきます。



商品の説明

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