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AIR JORDAN 11 RETRO コンコルド
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商品の詳細
AIRJORDAN11RETROコンコルド
size 26.5
color white/black-CONCORD
新品未使用品でBEAMSにて購入してます。
よろしくお願いいたします。値下げ不可とさせていただきます。
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商品の説明
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