  • 【新品未使用】docomo arrows We F-51B ネイビー
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【新品未使用】docomo arrows We F-51B ネイビー

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【新品未使用】docomo arrows We F-51B ネイビー
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商品の詳細

某家電量販店にて購入しました。
スタッフさんが動作確認のみしています。

リセットして発送致します。


■商品名
docomoarrowsWeF-51Bネイビー

■状態
・新品・未使用

■付属品内容
・スマートフォン本体
・外箱
・説明書(クイックスタートガイド)
　※充電機は付属しておりませんので、ご注意ください


商品の説明

【新品未使用】docomo arrows We F-51B ネイビー
arrows We F-51B docomo [ネイビー]の製品画像 - 価格.com

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