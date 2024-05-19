ルプコ レーススカート - ロングスカート

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ルプコ レーススカート
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￥2964税込
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商品の詳細
ウエスト部分はゴムです。
ゴムの調整パーツが左の上の方だけストッパーが効きません。
購入時からでした。
反対側は、上下ともに正常です。
鮮やかな赤がとても素敵なスカートです。
＊素人採寸ですので、若干の誤差はございます。
あらかじめご了承ください。
＊他でも出品中ですので、購入前にお問い合わせください。
商品の説明
ルプコ レーススカートの通販 by うめ｜ラクマ
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