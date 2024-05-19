ルプコ レーススカート - ロングスカート

商品の詳細

スカート丈は、約85cm



ウエスト部分はゴムです。



ゴムの調整パーツが左の上の方だけストッパーが効きません。

購入時からでした。



反対側は、上下ともに正常です。



鮮やかな赤がとても素敵なスカートです。





＊素人採寸ですので、若干の誤差はございます。

あらかじめご了承ください。



＊他でも出品中ですので、購入前にお問い合わせください。