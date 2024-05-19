ルプコ レーススカート - ロングスカート

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ルプコ　レーススカート

Mabend

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2964税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

スカート丈は、約85cm

ウエスト部分はゴムです。

ゴムの調整パーツが左の上の方だけストッパーが効きません。
購入時からでした。

反対側は、上下ともに正常です。

鮮やかな赤がとても素敵なスカートです。


＊素人採寸ですので、若干の誤差はございます。
あらかじめご了承ください。

＊他でも出品中ですので、購入前にお問い合わせください。



商品の説明

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