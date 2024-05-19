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フェイラー　マナマナ　巾着ショルダー　新品・未使用

FEILER

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フェイラー　マナマナ　巾着ショルダー　新品・未使用
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商品の詳細

マナマナ柄の巾着ショルダーです。

取り外し可能のストラップがついていますので、肩かけはもちろん、ストラップを外して手付き巾着としてのご使用も可能です。
通常の手付き巾着と比べて少しだけ大きめのお作りになっておりますので、使いやすいかと。

新品・未使用ではありますが自宅保管品でありますことをご理解いただける方にお願いいたします。

縦　24cm横26cm持ち手上がり10cmショルダー全長123cm(調整可能)

定価　20900円



商品の説明

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