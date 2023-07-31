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NORO ノロ トートバッグ - ベージュ系
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￥1656税込
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商品の詳細
【アイテム】トートバッグ
【タイプ】レディース
【商品番号】2200253740090r20221206
【コンディション】ランク：B
【カラー】ベージュ系
【サイズ】-
【実寸(cm)】横:29cm,高さ:40.5cm,マチ:9cm,持ち手:54cm
【素材】ラフィア100%(品質表示通り)
【原産国】マダガスカル
【コメント】L'Appartement等で取扱いブランドです。
【その他詳細】
シーズン：春夏
ポケット：なし
開閉：無し
※商品は複数サイトで共有している為システムで在庫調整を行っておりますが、ずれが生じ欠品となる場合もございます。
【商品コード】0199922G0224
こちらの商品はラクマ公式パートナーのRAGTAGによって出品されています。
商品の説明
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