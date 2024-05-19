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新品 adidas アディダス トラックパンツ SST TRACK PANTS

adidas

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

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定価8789円
【商品の説明】

ブランド・メーカー:アディダスadidas
商品名:オリジナルストラックパンツSSTTRACKPANTS

サイズ:レディースL
タグ表示サイズ
ウエスト:65-69

詳細サイズ
ウエスト71
股上27
股下66
総丈93
ワタリ幅24
裾幅12


色:ブラック

【商品の状態】
使用状況:新品
直営店で購入


オリジナルストラックパンツ[SSTTRACKPANTS]

スリーストライプスが際立つタイムレスなトラックパンツ。
スポーツスタイルのマスターピースにモダンなスピリットを注入。オーセンティックなディテールがベースのスポーツスタイルが視線を捉えるレディース用トラックパンツ。滑らかなトリコット生地をスリムフィットで仕立て、ピンタックのディテールをあしらったほか、サイドに配したシグニチャーなスリーストライプスが際立つ1着。

サイドウェルトポケット
ドローコード付き伸縮性ウエスト
フロントにピンタックのディテール
脚にトレフォイル
サイドシームに沿ったコントラストカラーのスリーストライプス
スリムフィットのヒップと腿
ポリエステル70%/コットン25%/エラスタン5%（トリコット）
商品番号：CE2400
色：ブラック
生産国：Vietnam



商品の説明

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