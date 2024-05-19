新品 adidas アディダス トラックパンツ SST TRACK PANTS

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定価8789円

【商品の説明】



ブランド・メーカー:アディダスadidas

商品名:オリジナルストラックパンツSSTTRACKPANTS



サイズ:レディースL

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ウエスト:65-69



詳細サイズ

ウエスト71

股上27

股下66

総丈93

ワタリ幅24

裾幅12





色:ブラック



【商品の状態】

使用状況:新品

直営店で購入





オリジナルストラックパンツ[SSTTRACKPANTS]



スリーストライプスが際立つタイムレスなトラックパンツ。

スポーツスタイルのマスターピースにモダンなスピリットを注入。オーセンティックなディテールがベースのスポーツスタイルが視線を捉えるレディース用トラックパンツ。滑らかなトリコット生地をスリムフィットで仕立て、ピンタックのディテールをあしらったほか、サイドに配したシグニチャーなスリーストライプスが際立つ1着。



サイドウェルトポケット

ドローコード付き伸縮性ウエスト

フロントにピンタックのディテール

脚にトレフォイル

サイドシームに沿ったコントラストカラーのスリーストライプス

スリムフィットのヒップと腿

ポリエステル70%/コットン25%/エラスタン5%（トリコット）

商品番号：CE2400

色：ブラック

生産国：Vietnam