- 当日発送
- 送料無料
新品 adidas アディダス トラックパンツ SST TRACK PANTS
- 販売価格 ：
-
￥2380税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
即購入OK
値下げ不可です
定価8789円
【商品の説明】
ブランド・メーカー:アディダスadidas
商品名:オリジナルストラックパンツSSTTRACKPANTS
サイズ:レディースL
タグ表示サイズ
ウエスト:65-69
詳細サイズ
ウエスト71
股上27
股下66
総丈93
ワタリ幅24
裾幅12
色:ブラック
【商品の状態】
使用状況:新品
直営店で購入
オリジナルストラックパンツ[SSTTRACKPANTS]
スリーストライプスが際立つタイムレスなトラックパンツ。
スポーツスタイルのマスターピースにモダンなスピリットを注入。オーセンティックなディテールがベースのスポーツスタイルが視線を捉えるレディース用トラックパンツ。滑らかなトリコット生地をスリムフィットで仕立て、ピンタックのディテールをあしらったほか、サイドに配したシグニチャーなスリーストライプスが際立つ1着。
サイドウェルトポケット
ドローコード付き伸縮性ウエスト
フロントにピンタックのディテール
脚にトレフォイル
サイドシームに沿ったコントラストカラーのスリーストライプス
スリムフィットのヒップと腿
ポリエステル70%/コットン25%/エラスタン5%（トリコット）
商品番号：CE2400
色：ブラック
生産国：Vietnam
値下げ不可です
定価8789円
【商品の説明】
ブランド・メーカー:アディダスadidas
商品名:オリジナルストラックパンツSSTTRACKPANTS
サイズ:レディースL
タグ表示サイズ
ウエスト:65-69
詳細サイズ
ウエスト71
股上27
股下66
総丈93
ワタリ幅24
裾幅12
色:ブラック
【商品の状態】
使用状況:新品
直営店で購入
オリジナルストラックパンツ[SSTTRACKPANTS]
スリーストライプスが際立つタイムレスなトラックパンツ。
スポーツスタイルのマスターピースにモダンなスピリットを注入。オーセンティックなディテールがベースのスポーツスタイルが視線を捉えるレディース用トラックパンツ。滑らかなトリコット生地をスリムフィットで仕立て、ピンタックのディテールをあしらったほか、サイドに配したシグニチャーなスリーストライプスが際立つ1着。
サイドウェルトポケット
ドローコード付き伸縮性ウエスト
フロントにピンタックのディテール
脚にトレフォイル
サイドシームに沿ったコントラストカラーのスリーストライプス
スリムフィットのヒップと腿
ポリエステル70%/コットン25%/エラスタン5%（トリコット）
商品番号：CE2400
色：ブラック
生産国：Vietnam
商品の説明
アディカラー SST トラックパンツ [SST TRACK PANTS] / アディダスオリジナルス adidas Originals
adidas/アディダス SST TRACK PANTS トラックパンツ
adidas Originals（アディダスオリジナルス）の「adidas トラック ...
アディカラー クラシック プライムブルー スーパースタートラックパンツ（ジャージ）[SST TRACK PANTS PRIMEBLUE] アディダスオリジナルス / adidas Originals（メンズ/レディース）
adidas - トラックパンツ [SST TRACK PANTS] アディダスオリジナルスの ...
アディカラー SST トラックパンツ [SST TRACK PANTS] / アディダスオリジナルス adidas Originals
【adidas】 アディダス M SST TRACKPANTS PB トラックパンツ GF0210 BLK/WHT | ABC-MART 【公式通販】
adidas（アディダス）の「adidas originals SST TRACK PANTS(CW1275 ...
adidas - アディダス オリジナルストラックパンツSST TRACK PANTS Sの ...
adidas Originals（アディダスオリジナルス）の「WEB限定 adidas ...
adidas】 アディダス M SST TRACKPANTS PB トラックパンツ GF0210 BLK ...
adidas (アディダス) サイドライン ウエストゴム トラックパンツ OG ...
adidas（アディダス）の「トラックパンツ [SST TRACK PANTS ...
ADIDAS/アディダス】オーバーサイズ SST トラックパンツ（ジャージ ...
レディース・パンツ・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
5
ALEXIA STAM チュニック
チュニック
￥1,938
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ダッフルコート
￥31,899
-
財布
￥2,035
-
腕時計
￥7,938
-
ショルダーバッグ
￥3,800
-
ロングワンピース/マキシワンピース
￥5,184
-