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和田碧玉 ペンダントトップ 18k ネフライト

Jrunny

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和田碧玉 ペンダントトップ 18k ネフライト
和田碧玉 ペンダントトップ 18k ネフライト
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商品の詳細

天然無処理　和田碧玉のペンダントトップ

金属パーツは18k


ネフライトの石言葉
「健康」「知恵」「繁栄」「安らぎ」






商品の説明

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