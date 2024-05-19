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［enyapearl］ ピンブローチ アコヤ真珠 トンボ ABR385 パール
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￥2366税込
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商品の詳細
［enyapearl］ピンブローチアコヤ真珠トンボABR385パールブローチトンボ
【真珠】アコヤ真珠5.5mm【カラー】ホワイト系
【サイズ】縦3.1cm×横2.6cm【重さ】4.5g
【テリ・マキ】良☆☆★☆☆不【キズ等】微☆☆★☆☆多
【その他の素材】ラインストーン
ラインストーンが輝くトンボのピンブローチです。胸元のあいたブラウスの襟合わせやバッグやスカーフのワンポイントにいかがですか？ピンブローチはあらゆる場面でご使用いただけますのでちょっとしたプレゼントに最適なお品です。
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【その他の素材】ラインストーン
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商品の説明
［enyapearl］ ピンブローチ アコヤ真珠 トンボ ABR385 パール ブローチ トンボ
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