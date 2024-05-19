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アースマジック100㎝新品未使用タグ付きフリフリスカート黒

EARTHMAGIC

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

黒のサテンぽい生地とレースのフリフリスカート新品未使用です。
ウエスト部分にデカリボンがついていて、EMのピンクのロゴが可愛いです。
着させたいと思いながらクローゼットに閉まってあったらサイズアウトしてしまいました。
定価8900円税抜きです♪



商品の説明

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