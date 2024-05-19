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新品ダコタミモザキーケースコインケースコンパクト
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商品の詳細
カラー、グリーン
サイズ、縦7cm横13.5cm、まち1.5cm
牛革
小さいかばん用にかいましたが保管したままでした
人気のミモザ柄です
商品の説明
新品ダコタミモザキーケースコインケースコンパクト | フリマアプリ ラクマ
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