18AWワコマリア　VENTILE HOODED DOWN JACKET M

商品の詳細

18AWワコマリアのVENTILEHOODEDDOWNJACKETになります。

色ブラック

サイズM

着丈71身幅61肩幅48袖丈64

バックは無地です。定価93960円(税込)

数回着用しましたが美品だと思います。



中古品の為、ご理解の上、ご購入お願い致します。



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