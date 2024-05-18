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18AWワコマリア VENTILE HOODED DOWN JACKET M
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￥24700税込
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商品の詳細
18AWワコマリアのVENTILEHOODEDDOWNJACKETになります。
色ブラック
サイズM
着丈71身幅61肩幅48袖丈64
バックは無地です。定価93960円(税込)
数回着用しましたが美品だと思います。
中古品の為、ご理解の上、ご購入お願い致します。
他のサイトにも出品中の為、ご購入の際はコメント宜しくお願い致します。
色ブラック
サイズM
着丈71身幅61肩幅48袖丈64
バックは無地です。定価93960円(税込)
数回着用しましたが美品だと思います。
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商品の説明
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