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18AWワコマリア　VENTILE HOODED DOWN JACKET M

WACKO MARIA

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24700税込

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商品の詳細

18AWワコマリアのVENTILEHOODEDDOWNJACKETになります。
色ブラック
サイズM
着丈71身幅61肩幅48袖丈64
バックは無地です。定価93960円(税込)
数回着用しましたが美品だと思います。

中古品の為、ご理解の上、ご購入お願い致します。

他のサイトにも出品中の為、ご購入の際はコメント宜しくお願い致します。


商品の説明

18AWワコマリア　VENTILE HOODED DOWN JACKET M
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