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EARIN M-2 Bluetooth イヤホン ブラック
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
earinm-2になります。
箱、説明書、交換用イヤーピース充電ケーブル全て御座います。
2019年10月頃Amazonで購入しました。
宜しくお願い致します。
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箱、説明書、交換用イヤーピース充電ケーブル全て御座います。
2019年10月頃Amazonで購入しました。
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商品の説明
【国内正規品】完全ワイヤレスのBluetoothイヤフォン EARIN M-2 Black EI-3002
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息継ぎまで鮮明に。完全ワイヤレスイヤホン「EARIN M-2」 | AppBank Store
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