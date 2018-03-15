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EARIN M-2 Bluetooth イヤホン　ブラック
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EARIN M-2 Bluetooth イヤホン　ブラック

Fabend

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6370税込

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EARIN M-2 Bluetooth イヤホン　ブラック
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
earinm-2になります。
箱、説明書、交換用イヤーピース充電ケーブル全て御座います。
2019年10月頃Amazonで購入しました。
宜しくお願い致します。


商品の説明

【国内正規品】完全ワイヤレスのBluetoothイヤフォン EARIN M-2 Black EI-3002
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