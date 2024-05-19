大人のカロリミット40回分　✖️10

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FANCL

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商品の詳細

　　　機能性表示食品

食事の糖や脂肪の吸収を抑えます

成分　　桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン

摂取量目安　　1回3粒　(1日1〜3回)


賞味期限　：2023.2024



商品の説明

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