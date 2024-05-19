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大人のカロリミット40回分 ✖️10
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商品の詳細
機能性表示食品
食事の糖や脂肪の吸収を抑えます
成分 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
摂取量目安 1回3粒 (1日1〜3回)
賞味期限 ：2023.2024
食事の糖や脂肪の吸収を抑えます
成分 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
摂取量目安 1回3粒 (1日1〜3回)
賞味期限 ：2023.2024
商品の説明
大人のカロリミット40回分 ✖️10
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