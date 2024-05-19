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rh vintage ronherman ロンハーマン ワイドパンツ

Ron Herman

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2730税込

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rh vintage ronherman ロンハーマン ワイドパンツ
rh vintage ronherman ロンハーマン ワイドパンツ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

rhvintageのカットオフパンツです。
裾が大きく広がる形で、とてもかわいいです。
数回着用しているので、着用感はありますが、
まだまだ綺麗に着ていただけるかと思います。

26サイズ

商品の説明

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