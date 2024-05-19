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pt900 ルビー1.21ct ダイヤ1.01ct リング
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商品の詳細
【素材】プラチナ
【刻印】Pt900121D101
【石】ルビー/ダイヤモンド
【重さ】6.8g
【サイズ】13号
【】爪にダメージあり
※サイズ・重さは『約』とさせて頂きます
☆フォロワー様お値引き☆
価格の提示をお願いしますm(__)m
【発送方法】ラクマパックゆうパケット
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商品の説明
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