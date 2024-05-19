pt900 ルビー1.21ct ダイヤ1.01ct リング

商品の詳細





【素材】プラチナ

【刻印】Pt900121D101

【石】ルビー/ダイヤモンド

【重さ】6.8g

【サイズ】13号

【】爪にダメージあり



※サイズ・重さは『約』とさせて頂きます





☆フォロワー様お値引き☆

価格の提示をお願いしますm(__)m





【発送方法】ラクマパックゆうパケット





トラブル防止の為お手数ですがご購入前にプロフィールをご確認下さい。





※すり替え防止の為返品はお受け出来かねますので、商品説明と画像をよくご確認頂いてからのご購入をお願い致します。

気になることはご質問下さい。

万が一不備等ございましたら評価の前にご連絡をお願い致します。