値下げOK21ss チェックパンツ

商品の詳細



写真の色味のタイプです。

お値段、90000円くらいしたと思います。

ルメール公式のサイトから購入したのでフランスから取り寄せました！





ユニセックスでご着用いただけるデザイン、

サイズです！！！

1度しか着てません！



ルメールはパンツなど丈感が長いので、サイズ小さいサイズですが、十分な長さがあります。



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