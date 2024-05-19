値下げOK21ss チェックパンツ

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LEMAIRE

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商品の詳細


写真の色味のタイプです。
お値段、90000円くらいしたと思います。
ルメール公式のサイトから購入したのでフランスから取り寄せました！


ユニセックスでご着用いただけるデザイン、
サイズです！！！
1度しか着てません！

ルメールはパンツなど丈感が長いので、サイズ小さいサイズですが、十分な長さがあります。

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商品の説明

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