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値下げOK21ss チェックパンツ
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商品の詳細
写真の色味のタイプです。
お値段、90000円くらいしたと思います。
ルメール公式のサイトから購入したのでフランスから取り寄せました！
ユニセックスでご着用いただけるデザイン、
サイズです！！！
1度しか着てません！
ルメールはパンツなど丈感が長いので、サイズ小さいサイズですが、十分な長さがあります。
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商品の説明
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