【新品未使用】 Patagonia パタゴニア ベビー キッズ ジャケット フーディー 防寒 高機能 BABY RETRO-X HOODY 61400 【3T（3歳）/NATURAL W/NEWNAVY】

商品の詳細

お問合わせ商品番号

PTG-61400



ブランド説明

「Patagonia（パタゴニア）」

パタゴニアは全世界で絶大の信頼を得ているアメリカンアウトドアブランドです。

クライマー・スキーヤー・フィッシャーなど本格的なアウトドア趣向の方だけでなく、街着としてのアウトドアファッションを楽しみたい方にも大変高い支持を得ているブランドです。



商品詳細

■商品名

BABYRETRO-XHOODY

ベイビーレトロエックスフーディー



■サイズ(単位：cm)

6M：身幅-約30/着丈-約29/袖丈-約16

12M：身幅-約31.5/着丈-約32/袖丈-約20

18M：身幅-約32/着丈-約34/袖丈-約21

2T：身幅-約33/着丈-約37/袖丈-約25

3T：身幅-約34/着丈-約40/袖丈-約28

4T：身幅-約35/着丈-約42/袖丈-約29

5T：身幅-約36/着丈-約43/袖丈-約34

※平置き採寸値(多少の誤差はご了承ください)



■カラー

・NATURALW/NEWNAVY

・DARKNATURALW/ANACAPABLUE



■素材

リサイクル・ポリエステル100％



■仕様

・温かい３枚パネル構造のフード

・フルレングスのフロントジッパーは内側にウインドフラップ付き

・チェストポケットが１つ

・開口部を覆った２つのジッパー式ハンドウォーマーポケットは外側にステッチを施し耐久性を強化

・フロントジッパーとハンドウォーマーポケットは反射性ウェビングのジッパープル付き



その他

■並行輸入品(海外正規店直輸入)

■ディスプレイの環境や設定により画面上の色と実物の色が異なって表示される場合がございます。