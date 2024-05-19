MARC BY MARC JACOBS バックパック　リュック

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MARC BY MARC JACOBS

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商品の詳細




5年前ほどに購入して10回も使ってないです！
購入時は5万円ほどしました????‍????????

内側が少し擦れてナイロン部分が白っぽくなってますがそれ以外は問題ありません！




商品の説明

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