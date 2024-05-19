SIC匠魂special 全9種　仮面ライダー　S.I.C.

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商品の詳細

匠魂special全9種

箱は開封済みで、袋は未開封です。
箱は擦り傷などがあり、結構ボロボロですので無いものと思って下さい。
全て箱はつけます。
長期保管品のため、完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。


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・シルバーハカイダー
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・仮面ライダークウガアルティメットフォーム
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商品の説明

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