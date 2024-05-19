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SIC匠魂special 全9種 仮面ライダー S.I.C.
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￥6860税込
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商品の詳細
匠魂special全9種
箱は開封済みで、袋は未開封です。
箱は擦り傷などがあり、結構ボロボロですので無いものと思って下さい。
全て箱はつけます。
長期保管品のため、完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。
・パーフェクトキカイダー
・シルバーハカイダー
・シルバーハカイダーバイク
・ビジンダー
・仮面ライダークウガアルティメットフォーム
・レッドハカイダー
・レッドハカイダーバイク
・ブルーハカイダー
・ブルーハカイダーバイク
箱は開封済みで、袋は未開封です。
箱は擦り傷などがあり、結構ボロボロですので無いものと思って下さい。
全て箱はつけます。
長期保管品のため、完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。
・パーフェクトキカイダー
・シルバーハカイダー
・シルバーハカイダーバイク
・ビジンダー
・仮面ライダークウガアルティメットフォーム
・レッドハカイダー
・レッドハカイダーバイク
・ブルーハカイダー
・ブルーハカイダーバイク
商品の説明
SIC匠魂special 全9種 仮面ライダー S.I.C.
SIC匠魂special 全9種 仮面ライダー S.I.C.
SIC匠魂special 全9種 仮面ライダー S.I.C.
SIC匠魂special 全9種 仮面ライダー S.I.C.
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