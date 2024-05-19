ひすいリング　5.15ct D1.46ct 大粒 Pt900　プラチナ 翡翠 ダイヤモンド　レディース

商品の詳細

ひすいリング 5.15ctD1.46ct大粒Pt900 プラチナ翡翠ダイヤモンド レディース

ひすい（翡翠）は、エメラルドと同じ5月の誕生石に指定されている宝石です。

古来より、不老不死や、生命の再生をもたらす石として使用されてきました。

仕様新品商品名Pt900ひすいダイヤモンドリング素材Pt900プラチナサイズリングサイズ9号デザイン幅センター約W10.6mm〜H15.8mm重量11.5g/ひすい5.15ctダイヤモンド1.46cr付属品保存箱・鑑別書（中央宝石研究所）備考初回サイズ直しは無料ですご希望サイズをご記入の上、ご注文下さいサイズ直しには、１週間-１０日程お時間を頂きます。

ひすいの石言葉は、「幸運」「幸福」「長寿」「健康」「徳」

古来より、お守りとして使われてきた縁起の良い宝石です。

商品の状態による返品・交換は出来ませんのでご了承下さい。店頭販売も行っておりますので売り違いの際はご了承下さい。お使いのパソコンの環境により実際と色等が異なって見える場合がございます。

新品並行輸入品、または新品です。未使用未使用品。付属品の欠け、展示品など、若干状態に変化があるものＡランク ほとんど傷、汚れがないコンディションの非常に良い状態ですＡＢランク若干の傷、汚れがあるがコンディションの良い状態ですＢランク使用感や傷・汚れが見られるが、まだまだお使い頂ける状態ですＣランク傷・汚れが目立つ、劣化が分かる状態です

商品管理番号：k8265