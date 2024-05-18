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nike air jordan1 aj1 high og ダークマリーナブルー

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商品の詳細

【商品名】
nikeairjordan1highogdarkmarinablue
aj1ダークマリーナブルー

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・一度人の手に渡っているものですので、二次流通にご理解のある方のみご購入ください。

【説明】
新品未使用です。

カラー:ブルー
サイズ:27cm/us9

よろしくお願いします(^^)

商品の説明

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