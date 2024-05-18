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nike air jordan1 aj1 high og ダークマリーナブルー
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商品の詳細
【商品名】
nikeairjordan1highogdarkmarinablue
aj1ダークマリーナブルー
⚠️
・購入前に必ずコメントをお願いします。無言購入はキャンセルさせていただく場合があります。
・取り置き不可。
・一度人の手に渡っているものですので、二次流通にご理解のある方のみご購入ください。
【説明】
新品未使用です。
カラー:ブルー
サイズ:27cm/us9
よろしくお願いします(^^)
nikeairjordan1highogdarkmarinablue
aj1ダークマリーナブルー
⚠️
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新品未使用です。
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商品の説明
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