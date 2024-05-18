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ウエスト73cm イタリア製 DSQUARED2 希少 ヘンプリベット デニム

DSQUARED2

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ウエスト73cm イタリア製 DSQUARED2 希少 ヘンプリベット デニム
ウエスト73cm イタリア製 DSQUARED2 希少 ヘンプリベット デニム
販売価格：￥4,950 税込
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ディースクエアード

MADEINITALY

ローライズ
ダメージジーンズ

希少ヘンプリベット仕様

★良い感じに色落ちしてます。

裾はステッチが入った切りっぱなし風デザインです。

ブランド：DSQUARED2
サイズ：38
生産国：イタリア


【平置き寸法】

ウエスト：約36.5cm
腿幅：約25.5cm
股上：前約15.5cm、後約30cm
股下：約81cm
裾幅：約25cm

素材：綿100%
着脱：ボタン\u0026ファスナー

付属品：無し

★当方に自己中ルールは有りませんので宜しくお願い致します。

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商品の説明

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