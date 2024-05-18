ウエスト73cm イタリア製 DSQUARED2 希少 ヘンプリベット デニム ...

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。



★必ず自己紹介を読んで下さい★





ディースクエアード



MADEINITALY



ローライズ

ダメージジーンズ



希少ヘンプリベット仕様



★良い感じに色落ちしてます。



裾はステッチが入った切りっぱなし風デザインです。



ブランド：DSQUARED2

サイズ：38

生産国：イタリア





【平置き寸法】



ウエスト：約36.5cm

腿幅：約25.5cm

股上：前約15.5cm、後約30cm

股下：約81cm

裾幅：約25cm



素材：綿100%

着脱：ボタン\u0026ファスナー



付属品：無し



★当方に自己中ルールは有りませんので宜しくお願い致します。



メンズ

パンツ

ガンジャ



三崎商事(株)



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