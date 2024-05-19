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新品ヘッドホン
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商品の詳細
beatsstudioのヘッドホンです。
数年前に貰い物で閉まっていて新品です。
部品等全て揃っております。
折りたたみ可能。ケース付き。
充電器なども全て有り。
数年間閉まっていた為ヘッドホンのレザー部分が
少し剥がれてます。(8枚目、9枚目)
ご了承頂ける方のみお願いいたしますm(__)m
数年前に貰い物で閉まっていて新品です。
部品等全て揃っております。
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少し剥がれてます。(8枚目、9枚目)
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商品の説明
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