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Beats

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商品の詳細

beatsstudioのヘッドホンです。

数年前に貰い物で閉まっていて新品です。

部品等全て揃っております。
折りたたみ可能。ケース付き。
充電器なども全て有り。

数年間閉まっていた為ヘッドホンのレザー部分が
少し剥がれてます。(8枚目、9枚目)
ご了承頂ける方のみお願いいたしますm(__)m








商品の説明

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