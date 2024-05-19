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【送料無料】Growth Project.BOSTON 3個セット
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商品の詳細
GrowthProject.BOSTON3個セット
賞味期限：2021年10月
内容量
41.9g（465mg×90粒）/本
配合成分
ゼラチン、ノコギリヤシエキス、サフラワー油、フィッシュコラーゲンペプチド、
亜鉛含有酵母、大豆抽出物（イソフラボン含有）、イチョウ葉抽出物、ケラチン加水分解物、
銅含有酵母、ヒハツエキス末、ミレットエキス末、フィーバーフューエキス末、
コエンザイムＱ10、メチルサルフォニルメタン、グリセリン、ミツロウ、
グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、酵素処理ヘスペリジン、Ｌ－シスチン、
Ｌ－アルギニン、パントテン酸カルシウム、抽出ビタミンＥ、ビタミンＢ6、葉酸、
Ｌ－リジン塩酸塩、ビタミンＢ12
使用方法
1日に3粒を目安に水またはぬるめのお湯にてお召し上がりください。
ご使用上の注意
※薬を服用あるいは通院中の方、アレルギー体質の方、妊娠・授乳中の方、お子様は、
その摂取について、医師にご相談ください。
※開封後は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※当製品には３粒(1.4ｇ)あたり20mgの大豆イソフラボン(アグリコンとして)が含まれています。
※夏場の高温多湿等、保管状況によりソフトカプセルの表面が溶け、原料のにおいを
強く感じる場合がございます。品質には問題ございませんので、そのままお飲みいただけます。
特に気温の高い時期には、直射日光を避け、冷蔵庫など涼しい場所に保管していただきますよう
お願い申し上げます。
成分等は画像でご確認ください
土、日、祝日、お盆、年末年始の発送は出来ませんので
宜しくお願いいたします。
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内容量
41.9g（465mg×90粒）/本
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亜鉛含有酵母、大豆抽出物（イソフラボン含有）、イチョウ葉抽出物、ケラチン加水分解物、
銅含有酵母、ヒハツエキス末、ミレットエキス末、フィーバーフューエキス末、
コエンザイムＱ10、メチルサルフォニルメタン、グリセリン、ミツロウ、
グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、酵素処理ヘスペリジン、Ｌ－シスチン、
Ｌ－アルギニン、パントテン酸カルシウム、抽出ビタミンＥ、ビタミンＢ6、葉酸、
Ｌ－リジン塩酸塩、ビタミンＢ12
使用方法
1日に3粒を目安に水またはぬるめのお湯にてお召し上がりください。
ご使用上の注意
※薬を服用あるいは通院中の方、アレルギー体質の方、妊娠・授乳中の方、お子様は、
その摂取について、医師にご相談ください。
※開封後は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※当製品には３粒(1.4ｇ)あたり20mgの大豆イソフラボン(アグリコンとして)が含まれています。
※夏場の高温多湿等、保管状況によりソフトカプセルの表面が溶け、原料のにおいを
強く感じる場合がございます。品質には問題ございませんので、そのままお飲みいただけます。
特に気温の高い時期には、直射日光を避け、冷蔵庫など涼しい場所に保管していただきますよう
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成分等は画像でご確認ください
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商品の説明
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