【送料無料】Growth Project.BOSTON 3個セット

商品の詳細

GrowthProject.BOSTON3個セット



賞味期限：2021年10月



内容量

41.9g（465mg×90粒）/本



配合成分

ゼラチン、ノコギリヤシエキス、サフラワー油、フィッシュコラーゲンペプチド、

亜鉛含有酵母、大豆抽出物（イソフラボン含有）、イチョウ葉抽出物、ケラチン加水分解物、

銅含有酵母、ヒハツエキス末、ミレットエキス末、フィーバーフューエキス末、

コエンザイムＱ10、メチルサルフォニルメタン、グリセリン、ミツロウ、

グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、酵素処理ヘスペリジン、Ｌ－シスチン、

Ｌ－アルギニン、パントテン酸カルシウム、抽出ビタミンＥ、ビタミンＢ6、葉酸、

Ｌ－リジン塩酸塩、ビタミンＢ12



使用方法

1日に3粒を目安に水またはぬるめのお湯にてお召し上がりください。

ご使用上の注意

※薬を服用あるいは通院中の方、アレルギー体質の方、妊娠・授乳中の方、お子様は、

その摂取について、医師にご相談ください。

※開封後は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

※小児の手の届かないところに保管してください。

※当製品には３粒(1.4ｇ)あたり20mgの大豆イソフラボン(アグリコンとして)が含まれています。

※夏場の高温多湿等、保管状況によりソフトカプセルの表面が溶け、原料のにおいを

強く感じる場合がございます。品質には問題ございませんので、そのままお飲みいただけます。

特に気温の高い時期には、直射日光を避け、冷蔵庫など涼しい場所に保管していただきますよう

お願い申し上げます。



成分等は画像でご確認ください





土、日、祝日、お盆、年末年始の発送は出来ませんので

宜しくお願いいたします。





