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ジミーチュウ ショルダーバッグ 結婚式バック
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￥7560税込
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商品の詳細
カラーはブラックにラメです。
JIMMYCHOOのバックです。
結婚式に一度使用したのみで
頂きものですが
目立った傷などはありません。
ハワイのジミーチュウ本店で購入したものを
頂きました。
JIMMYCHOOのバックです。
結婚式に一度使用したのみで
頂きものですが
目立った傷などはありません。
ハワイのジミーチュウ本店で購入したものを
頂きました。
商品の説明
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