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ジミーチュウ　ショルダーバッグ　結婚式バック

JIMMY CHOO

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7560税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラーはブラックにラメです。

JIMMYCHOOのバックです。

結婚式に一度使用したのみで
頂きものですが
目立った傷などはありません。

ハワイのジミーチュウ本店で購入したものを
頂きました。







商品の説明

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