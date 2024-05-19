  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
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平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013

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平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈157cm（肩から）

裄丈62.5cm

袖丈43cm　縫込み8cm

袖幅32cm

前幅22.5cm

後幅28cm



着物縫いこみ

内揚げ2.5cm





お袖側約2cm　身頃側約3.5cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・未使用】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　間道　着丈157cm　裄丈66cm　正絹　逸品　B-jd3573
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　切嵌文　着丈157cm　裄丈61.5cm　正絹　逸品　B-ey5558 | フリマアプリ ラクマ
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　切り嵌め花文　着丈157cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　未使用　B-ag4268
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　小花文　黒地　着丈157cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-np8282
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　切り嵌め花文　着丈157cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　未使用　B-ag4268
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店■上質な小紋　間道　着丈157cm　裄丈66cm　正絹　逸品　B-jd3573
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 切り嵌め花文 着丈157cm 裄丈63.5cm 正絹 ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 更紗花文 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 逸品 ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 更紗花文 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 逸品 ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 小花文 黒地 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店■上質な小紋　立波文　着丈157cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　未使用　A-br5013
平和屋-こころ店□上質な小紋 切嵌更紗花文 反端付き 着丈158.5cm 裄丈 ...

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