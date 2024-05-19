- 当日発送
- 送料無料
平和屋-こころ店■上質な小紋 立波文 着丈157cm 裄丈62.5cm 正絹 逸品 未使用 A-br5013
- 販売価格 ：
-
￥1378税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈157cm（肩から）
裄丈62.5cm
袖丈43cm 縫込み8cm
袖幅32cm
前幅22.5cm
後幅28cm
着物縫いこみ
内揚げ2.5cm
裄
お袖側約2cm 身頃側約3.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・未使用】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B-jd3573
平和屋-こころ店■上質な小紋 切嵌文 着丈157cm 裄丈61.5cm 正絹 逸品 B-ey5558 | フリマアプリ ラクマ
平和屋-こころ店■上質な小紋 切り嵌め花文 着丈157cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 未使用 B-ag4268
平和屋-こころ店■上質な小紋 小花文 黒地 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 逸品 B-np8282
平和屋-こころ店■上質な小紋 切り嵌め花文 着丈157cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 未使用 B-ag4268
平和屋-こころ店■上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B-jd3573
平和屋-こころ店□上質な小紋 切り嵌め花文 着丈157cm 裄丈63.5cm 正絹 ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 更紗花文 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 逸品 ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 間道 着丈157cm 裄丈66cm 正絹 逸品 B ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 更紗花文 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 逸品 ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 小花文 黒地 着丈157cm 裄丈63cm 正絹 ...
平和屋-こころ店□上質な小紋 切嵌更紗花文 反端付き 着丈158.5cm 裄丈 ...
レディース・水着/浴衣・着物のデイリーランキング
-
-
-
2
プレガマティック マリーナBK
トートバッグ
￥2,035
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
サングラス/メガネ
￥2,380
-
着物
￥3,592
-
ロングスカート
￥6,020
-
ブローチ/コサージュ
￥21,460
-
キャミソール
￥1,680
-