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DAMAGE リストバンド＆グローブ 合計6つセット
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商品の詳細
リストバンド4
グローブ2
です。
DAMAGEというブランドのものです。
知ってる人はかなり服飾強めの方だと思いますので説明はあまりしません。
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商品の説明
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