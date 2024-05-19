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⭐︎エーザイ ヘルケア30袋⭐︎
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￥1677税込
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商品の詳細
☆ヘルケア30袋(1袋4粒)
☆付属で、血圧手帳とヘルケア週間をお付けしてます。
☆お試しで始められる方にオススメです。
購入時期 2020年4月10日
賞味期限 2022年10月
送る際、箱から出して送らせていただきます。
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購入時期 2020年4月10日
賞味期限 2022年10月
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商品の説明
ヘルケア ４粒×３０袋入 | エーザイの通信販売
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