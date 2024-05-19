⭐︎エーザイ　ヘルケア30袋⭐︎

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商品の詳細

☆ヘルケア30袋(1袋4粒)

☆付属で、血圧手帳とヘルケア週間をお付けしてます。

☆お試しで始められる方にオススメです。

購入時期　2020年4月10日
賞味期限　2022年10月

送る際、箱から出して送らせていただきます。

商品の説明

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