135　グリーンレーベルリラクシング　リバーシブル　アウター

商品の詳細

UNITEDARROWS

グリーンレーベルリラクシング 135cm

ピンク ボア アウター



リバーシブルで、フードと袖も取り外せるので

何通りもお楽しみいただけます♪



数回の着用ですが、

若干の袖口のうす汚れと襟元に汚れがあります。



画像でご確認の上、ご検討ください。

他にも色々出品しておりますので、

是非ご覧下さいませ♪



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