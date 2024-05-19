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IENA イエナ バンドカラー デニム シャツ 36 オーバーサイズ ロング
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￥2760税込
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商品の詳細
イエナのシャツです。前を開けて羽織としても使えます。中古品にご理解の上ご購入ください。
カラー···ブルー
袖丈···長袖
柄・デザイン···無地
素材···デニム
【サイズ】36
【着丈】約77
【身幅】約51
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商品の説明
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