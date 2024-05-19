IENA イエナ　バンドカラー　デニム　シャツ　36 オーバーサイズ　ロング

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商品の詳細

イエナのシャツです。前を開けて羽織としても使えます。中古品にご理解の上ご購入ください。



カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···デニム



【サイズ】36

【着丈】約77

【身幅】約51