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IENA イエナ　バンドカラー　デニム　シャツ　36 オーバーサイズ　ロング

IENA

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IENA イエナ　バンドカラー　デニム　シャツ　36 オーバーサイズ　ロング
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商品の詳細

イエナのシャツです。前を開けて羽織としても使えます。中古品にご理解の上ご購入ください。

カラー···ブルー
袖丈···長袖
柄・デザイン···無地
素材···デニム

【サイズ】36
【着丈】約77
【身幅】約51







商品の説明

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