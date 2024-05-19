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アプワイザーリッシェ リボンベルト付き 袖ファーウールワンピース
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￥2052税込
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商品の詳細
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アプワイザーリッシェのワンピースです。
【色】ピンク(ラベンダー)
【サイズ】1
【定価】¥27,000
【総丈】約86cm
【状態】新品タグ付き
購入したものの着用しないので出品いたします。
実物の色は、写真1〜2枚目を参考にお願いいたします。
アプワイザーリッシェのワンピースです。
【色】ピンク(ラベンダー)
【サイズ】1
【定価】¥27,000
【総丈】約86cm
【状態】新品タグ付き
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商品の説明
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