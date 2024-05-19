アプワイザーリッシェ リボンベルト付き 袖ファーウールワンピース ...

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商品の詳細

※年内に限り、多少の値下げ交渉お受けいたしますので、コメントよりお願いいたしますm(__)m



アプワイザーリッシェのワンピースです。



【色】ピンク(ラベンダー)

【サイズ】1

【定価】¥27,000

【総丈】約86cm

【状態】新品タグ付き



購入したものの着用しないので出品いたします。

実物の色は、写真1〜2枚目を参考にお願いいたします。