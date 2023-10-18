全巻セットDVD▼こちら葛飾区亀有公園前派出所(56枚セット)両さん奮闘編 54枚+THE MOVIE 1、2▽レンタル落ち

商品の詳細

【管理番号】179542-217

※当店で取り扱いを行っている中古ＤＶＤ、中古ブルーレイ、中古ＣＤディスクは全て「ケース無し」になります。

ＤＶＤディスクは不織布ケースに入れ、ジャケットとともに送付いたします。

※ジャケット(紙)には、バーコード・管理用シール等が貼ってある場合があります。

レンタル落ちの中古品です

【収納タイトル】

■こちら葛飾区亀有公園前派出所両さん奮闘編 全54巻

■こちら葛飾区亀有公園前派出所THEMOVIE1

■こちら葛飾区亀有公園前派出所THEMOVIE2

■出演:ラサール石井(両津勘吉)/森尾由美(秋本・カトリーヌ・麗子)/宮本充(中川圭一)/菱谷紘二(大原大次郎)/佐山陽規(大原大次郎)/茶風林(寺井洋一)/林家こぶ平(寺井洋一)/家中宏(本田速人)/麻生かほ里(麻里愛)

■原作:秋本治/アトリエびーだま

■監督:やすみ哲夫/三沢伸/高松信司

■制作年、時間:1999年

■製作国:日本

■メーカー等:バンダイビジュアル

■ジャンル:アニメ/TVアニメ/ギャグ/コメディ/コミック

■カテゴリ:DVDセット

■入荷日【2023-10-18】



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