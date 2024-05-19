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New balance 574 frapbois
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商品の詳細
何度か着用しましたので使用感はありますが
ソールの減りはあまりありません。
汚れ具合などは写真をご確認下さい
箱はないのでプチプチをつけて配送します
フラボア ツモリチサト ネネット カバンドズッカ
商品の説明
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