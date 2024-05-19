New balance 574 frapbois

商品の詳細

ニューバランスとフラボアのコラボスニーカー



何度か着用しましたので使用感はありますが

ソールの減りはあまりありません。



汚れ具合などは写真をご確認下さい

箱はないのでプチプチをつけて配送します



フラボア ツモリチサト ネネット カバンドズッカ