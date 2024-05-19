New balance 574 frapbois

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FRAPBOIS

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商品の詳細

ニューバランスとフラボアのコラボスニーカー

何度か着用しましたので使用感はありますが
ソールの減りはあまりありません。

汚れ具合などは写真をご確認下さい
箱はないのでプチプチをつけて配送します

フラボア　ツモリチサト　ネネット　カバンドズッカ






商品の説明

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