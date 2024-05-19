ambie AM-BT01 ワイヤレスイヤホン

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商品の詳細

bluetooth対応のワイヤレスイヤホン中古品です。

カラー:ホワイト

内容は本体、取説、充電用USBケーブル、化粧箱です。

耳の中に入れないカフスタイプで外音を遮断する事もないのでスポーツや移動中に使い勝手が良いです。

耳に入れずに使用するので衛生的です。

アルコールシートで清掃済みです。