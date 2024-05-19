pixel 4 64GB

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商品の詳細

googlepixel464GBの本体です。
色はホワイトです。
使用は数ヶ月ほど。
SIMロック解除済み
分割の残りはありません。

画面にやや擦り傷あり。
充電器など付属品は全て揃っています。
何か質問などありましたらお気軽にどうぞ。



商品の説明

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