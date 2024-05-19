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SONY E35mm F1.8 OSS

SONY

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商品の詳細

2018年に新品で購入しました。
フィルターを付けて、除湿庫で保存しておりましたので、
綺麗だと思います。
撮影には問題ありませんが、
中古ですので多少の擦り傷はご了承ください。









商品の説明

SONY E35mm F1.8 OSS
ソニー / 標準単焦点レンズ / APS-C / E 35mm F1.8 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SEL35F18
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