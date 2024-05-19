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SONY E35mm F1.8 OSS
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￥18130税込
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商品の詳細
2018年に新品で購入しました。
フィルターを付けて、除湿庫で保存しておりましたので、
綺麗だと思います。
撮影には問題ありませんが、
中古ですので多少の擦り傷はご了承ください。
フィルターを付けて、除湿庫で保存しておりましたので、
綺麗だと思います。
撮影には問題ありませんが、
中古ですので多少の擦り傷はご了承ください。
商品の説明
ソニー / 標準単焦点レンズ / APS-C / E 35mm F1.8 OSS / デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ / SEL35F18
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SONY E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 - レンズ(単焦点)
6i9様専用 SONY E35mm F1.8 OSS sel35f18 - 通販 - pinehotel.info
□美品□SONY E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 単焦点レンズ smcint.com
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