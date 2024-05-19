ティティベイトバックプリーツトレンチコートMライトベージュ

商品の詳細

即購入OKです。値下げはこちらのタイミングで行いますので交渉はご遠慮くださいませ_(..)_



sizeMカラーライトベージュ

着丈121㌢



紙タグは取ってしまいましたが室内での試着のみです。レターパック発送ですので小さく畳ませて頂きますことをご了承ください。