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QUEENS COURT

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商品の詳細

オパールフラワーのスカート。今季はボタニカル柄がマスト！多色使いのボタニカル柄はオパール加工で透け感があるので華やかな中にも抜け感とこなれ感を感じられます。シアー感のある素材にプリントを施すテクニックは今シーズンもマストなディティール。フラワープリントの生地と裏地の丈感に差をつけて透け感を演出して女性らしさもプラス。軽やかな生地なので軽い印象で春らしさを感じます。後ろ中央はゴム仕様なので穿き心地も抜群◎

M:総丈74cmウエスト67cm
size2

定価¥20900(税込)



タグはないものの未使用ですので
傷汚れ等なく状態よいです。



商品の説明

QUEENS COURT オパールフラワースカート
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《QUEENS COURT》オパールフラワースカート

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