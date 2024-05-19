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リメイク メレダイヤ 3.83ct デザインリング 14号 Pt900
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￥111800税込
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商品の詳細
【管理番号】1000053142589
【ブランド状態ランク】ランクA
【タイプ】リメイクメレダイヤ3.83ctデザインリング
【ライン】プラチナ指輪
【対象】レディース
【総重量】約6.7g
【素材】Pt900、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約14号
【リング最大幅】約3.4mm
【リング最小幅】約3.4mm
【リング厚さ】約3.0mm
【カラット】3.83ct
【コメント】
こちらは既存のジュエリーを現代風に再加工したオリジナルジュエリーです。
石は再研磨しておりません。
【付属品】なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。
リングのお探しは、バイセルで検索！
#バイセルジュエリー
#バイセルリング
【ブランド状態ランク】ランクA
【タイプ】リメイクメレダイヤ3.83ctデザインリング
【ライン】プラチナ指輪
【対象】レディース
【総重量】約6.7g
【素材】Pt900、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約14号
【リング最大幅】約3.4mm
【リング最小幅】約3.4mm
【リング厚さ】約3.0mm
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商品の説明
メレダイヤ デザインリング 14号 Pt900 【中古】
メレダイヤ デザインリング 14号 Pt900 【中古】の通販 by バイセル ...
メレダイヤ デザインリング 14号 Pt900 【中古】 | フリマアプリ ラクマ
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