  • セリーヌ ショルダーバッグ　マカダム柄
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セリーヌ ショルダーバッグ　マカダム柄
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セリーヌ ショルダーバッグ　マカダム柄

celine

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セリーヌ ショルダーバッグ　マカダム柄
セリーヌ ショルダーバッグ　マカダム柄
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商品の詳細

セリーヌミニショルダーバッグ　オールド
マカダム

縦約14㎝
横約22㎝
マチ約5㎝
ベルト調節可能




商品の説明

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