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セリーヌ ショルダーバッグ マカダム柄
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商品の詳細
セリーヌミニショルダーバッグ オールド
マカダム
縦約14㎝
横約22㎝
マチ約5㎝
ベルト調節可能
マカダム
縦約14㎝
横約22㎝
マチ約5㎝
ベルト調節可能
商品の説明
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