美品】Oakley MERCENARY 大谷翔平モデル - サングラス/メガネ

商品の詳細

オークリーの大谷翔平シグネチャーモデル マーセナリーです。

2回ほど使用しましたが比較的綺麗な美品です。

写真の通り美品でケースなど付属品もあります。



ブランド:Oakley

モデル:MERCENARY

付属:ケース、限定デザイン巾着、少し凹みありますが外箱もあります



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