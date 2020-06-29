美品】Oakley MERCENARY 大谷翔平モデル - サングラス/メガネ

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【美品】Oakley MERCENARY 大谷翔平モデル

Oakley

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商品の詳細

オークリーの大谷翔平シグネチャーモデル　マーセナリーです。
2回ほど使用しましたが比較的綺麗な美品です。
写真の通り美品でケースなど付属品もあります。

ブランド:Oakley
モデル:MERCENARY
付属:ケース、限定デザイン巾着、少し凹みありますが外箱もあります

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商品の説明

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