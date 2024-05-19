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TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZ

TAMRON

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TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZ
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商品の詳細

ModelB008TSキャノン用
こちら中古品になります。
特に目立つ傷はありませんが、若干スレなどの使用感があります。
レンズ内にホコリが混入しておりますが、撮影には影響ありません。
付属品につきましては、画像をご確認ください。
宜しくお願いします。


商品の説明

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