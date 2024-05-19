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大人のカロリミット 30回分 180粒 6袋セット

FANCL

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大人のカロリミット 30回分 180粒 6袋セット
大人のカロリミット 30回分 180粒 6袋セット
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商品の詳細

ファンケル大人のカロリミット30回分180粒

賞味期限……2025年2月3袋
2025年3月3袋

代謝も気になる大人をサポートする機能性表示食品。食事の糖や脂肪の吸収を抑える食事サポート成分（桑の葉イミノシュガー・茶花サポニン・キトサン)に加え、脂肪の代謝を助け消費しやすくし、腹部の脂肪を減らす機能が報告されている脂肪消費成分（ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン）を配合。1回3粒を続けることでしっかりケアできます。

※1：食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能
※2：脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能

#ダイエット
#大人
#ファンケル
#機能性表示食品
#糖
#脂肪
#代謝
#燃焼
#健康診断


総重量···〜200g
個数···6個
種類···サプリメント

#ファンケル
#ファンケル大人のカロリミット30回分180粒




商品の説明

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